У ніч на 21 травня росіяни обстріляли місто Куп'янськ Харківської області, внаслідок чого пошкоджено будівлі цивільного підприємства та приватний житловий будинок, сталися пожежі. З пораненнями був ушпиталений чоловік 44-річний чоловік.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.

За його словами, минулої доби окупанти з артилерії, мінометів та з використанням авіації масовано обстрілювали населені пункти у Харківському, Куп’янському та Чугуївському районах області.

Вчора, близько 14:30, ворог завдав удару по Харкову дроном-камікадзе. Пошкоджено інфраструктурний об’єкт. Обійшлося без постраждалих. У Вовчанську Чугуївського району обстрілами пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, гаражі, знищено 2 автомобілі.

Також Внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Лиман Перший Куп’янського району пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

Синєгубов нагадав, що в області залишається високою мінна небезпека. Вчора ввечері у с. Нова Гусарівка Ізюмського району внаслідок підриву на міні “Пелюстка”, отримав поранення та був госпіталізований 39-річний чоловік.

Крім того, очільник Харківської ОДА запевнив, що триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 8 га території та знешкодили 137 вибухонебезпечних предметів.

“На лінії зіткнення ворог здійснив чергову невдалу спробу піти в наступ в районі Масютівки. Відступив під вогнем наших захисників з втратами”, – наголосив Синєгубов.