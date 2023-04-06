Про це написав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.
За його словами, минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Куп’янського, Харківського, Ізюмського та Чугуївського районів. Зокрема, під ворожими ударами перебували мирні мешканці та цивільна інфраструктура у Куп’янську, Кучерівці, Дворічній, Удах, Ветеринарному, Липцях, Козачій Лопані та інших населених пунктах.
Також Синєгубов зауважив, що в с. Довгеньке Куп’янського району обстрілами пошкодженні 2 приватні будівлі. У с. Богуславка Ізюмського району внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено щонайменше 4 приватних будівлі.
“Тривають роботи з розмінування. Піротехнічними підрозділами ДСНС за добу обстежено більше 7 га території та знешкоджено 190 вибухонебезпечних предметів”, – запевнив голова Харківської ОДА.
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