Протягом минулої доби ворожі війська обстріляли місто Куп'янськ Харківської області, внаслідок чого пошкоджень зазнало приватне господарство, на якому сталася пожежа. У с. Кучерівка Куп'янського району зазнав поранення та був госпіталізований 65-річний цивільний чоловік.

Про це написав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.

За його словами, минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Куп’янського, Харківського, Ізюмського та Чугуївського районів. Зокрема, під ворожими ударами перебували мирні мешканці та цивільна інфраструктура у Куп’янську, Кучерівці, Дворічній, Удах, Ветеринарному, Липцях, Козачій Лопані та інших населених пунктах.

Також Синєгубов зауважив, що в с. Довгеньке Куп’янського району обстрілами пошкодженні 2 приватні будівлі. У с. Богуславка Ізюмського району внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено щонайменше 4 приватних будівлі.

“Тривають роботи з розмінування. Піротехнічними підрозділами ДСНС за добу обстежено більше 7 га території та знешкоджено 190 вибухонебезпечних предметів”, – запевнив голова Харківської ОДА.