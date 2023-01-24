Російські військові продовжують завдавати ударів по території Харківської області. Зокрема, ворог поцілив по Куп'янську та Вовчанську, де є руйнування житлових будинків, а також постраждалий.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

За його словами, зранку росіяни знову обстріляли Куп’янськ: “Є влучання у житлові будинки, сталися масштабні пожежі. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється”, додав Синєгубов у повідомленні.

Також протягом минулої доби ворог вів масовані обстріли прикордонних населених пунктів у Куп’янському, Чугуївському та Харківському районах.

У Вовчанську внаслідок артобстрілів пошкоджені житлові будинки, об’єкти цивільної промисловості та інфраструктурні об’єкти. Голова ОВА зауважив, що у Вовчанську поранення отримав 52-річний чоловік. Як пише Синєгубов, він госпіталізований в стані середньої тяжкості.

Крім того, у селі Вовчанські Хутори ракетним обстрілом зруйновано заклад освіти та будинок культури. Також у селі Гатище пошкоджені об’єкти цивільної промисловості, сталися пожежі.