Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
За його словами, зранку росіяни знову обстріляли Куп’янськ: “Є влучання у житлові будинки, сталися масштабні пожежі. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється”, додав Синєгубов у повідомленні.
Також протягом минулої доби ворог вів масовані обстріли прикордонних населених пунктів у Куп’янському, Чугуївському та Харківському районах.
У Вовчанську внаслідок артобстрілів пошкоджені житлові будинки, об’єкти цивільної промисловості та інфраструктурні об’єкти. Голова ОВА зауважив, що у Вовчанську поранення отримав 52-річний чоловік. Як пише Синєгубов, він госпіталізований в стані середньої тяжкості.
Крім того, у селі Вовчанські Хутори ракетним обстрілом зруйновано заклад освіти та будинок культури. Також у селі Гатище пошкоджені об’єкти цивільної промисловості, сталися пожежі.
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