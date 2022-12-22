У Куп'янську Харківської області внаслідок російського обстрілу сталася пожежа в адміністративній будівлі цивільного підприємства. Минулося без постраждалих.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

За його словами, протягом доби від ворожих обстрілів потерпали населені пункти Куп’янського, Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів, що розташовані поруч з кордоном та лінією зіткнення.

“На жаль, маємо постраждалих від залишених ворогом мін та нерозірваних боєприпасів. Вчора в селі Новий Бурлук Чугуївського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався та отримав осколкові поранення 45-річний тракторист”, — написав голова ОВА, додавши, що медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.

Крім того, в Ізюмі від вибуху боєприпасу отримав поранення 39-річний чоловік, який намагався розібрати боєприпас у себе вдома.

“Вкотре закликаю усіх — в разі виявлення підозрілих предметів не торкайтеся їх, а одразу звертайтеся в поліцію або до ДСНС”, — йдеться в повідомленні Синєгубова.