Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
За його словами, протягом доби від ворожих обстрілів потерпали населені пункти Куп’янського, Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів, що розташовані поруч з кордоном та лінією зіткнення.
“На жаль, маємо постраждалих від залишених ворогом мін та нерозірваних боєприпасів. Вчора в селі Новий Бурлук Чугуївського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався та отримав осколкові поранення 45-річний тракторист”, — написав голова ОВА, додавши, що медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.
Крім того, в Ізюмі від вибуху боєприпасу отримав поранення 39-річний чоловік, який намагався розібрати боєприпас у себе вдома.
“Вкотре закликаю усіх — в разі виявлення підозрілих предметів не торкайтеся їх, а одразу звертайтеся в поліцію або до ДСНС”, — йдеться в повідомленні Синєгубова.
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