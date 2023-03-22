Минулої доби, 21 березня, російські військові завдали удару по прикордонним населених пунктах Харківської області. Обстрілів зазнали Куп'янськ, Вовчанськ та ще низка населених пунктів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

За його словами, ворог продовжує “тероризувати мирне населення Харківщини та нищити цивільну інфраструктуру”.

Минулої доби під вогнем ствольної артилерії, РСЗВ, танків та мінометів окупантів були Куп’янськ, Вовчанськ, Великий Бурлук, Стрілеча, Дворічна та інші прикордонні населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів.

Як написав Синєгубов, внаслідок обстрілів Куп’янська пошкоджено будівлі пожежно-рятувальної частини та щонайменше 3 житлові будинки.

Втім, серед цивільного населення ніхто не постраждав.

“В області триває гуманітарне розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більш як 5 га території та знешкодили 47 вибухонебезпечних предметів”, — додав голова ОВА.

На лінії зіткнення російські війська не полишають спроб зламати оборону українських захисників. Проте бійці ЗСУ надійно утримують свої позиції та дають окупантам рішучу відсіч.