Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram.
За даними слідчих, близько 7:30 військовослужбовці РФ обстріляли село Баранівка. Внаслідок обстрілу загинула 50-річна жінка та отримав поранення чоловік 28 років.
Згодом, близько 12:30, російська армія продовжила атаку з артилерії на Богодухівщину. Під вогнем окупантів опинилось місто Золочів. Стало відомо, що отримав поранення 13-річний хлопчик та 83-річна жінка. Також російські солдати пошкодили два житлових будинки.
За попередніми даними, обстріл здійснювався з РСЗВ “Ураган” з окупованої території.
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