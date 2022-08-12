12 серпня російські армійці завдали ударів по території Харківської області. У прокуратурі заявили про загиблу та поранених.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram.

За даними слідчих, близько 7:30 військовослужбовці РФ обстріляли село Баранівка. Внаслідок обстрілу загинула 50-річна жінка та отримав поранення чоловік 28 років.

Згодом, близько 12:30, російська армія продовжила атаку з артилерії на Богодухівщину. Під вогнем окупантів опинилось місто Золочів. Стало відомо, що отримав поранення 13-річний хлопчик та 83-річна жінка. Також російські солдати пошкодили два житлових будинки.

За попередніми даними, обстріл здійснювався з РСЗВ “Ураган” з окупованої території.