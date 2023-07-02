Протягом минулої доби ворог з артилерії та мінометів та з використанням авіації обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів Харківської області. Є постраждалі серед цивільного населення.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов

Зокрема, під ударами російських окупантів перебували Уди, Пильна, Вовчанськ, Бударки, Балаклія та інші населені пункти.

За уточненими даними, внаслідок обстрілів м. Балаклія Ізюмського району касетними боєприпасами зазнала поранення та була госпіталізована жінка 65 років. Медики оцінюють її стан як середньої тяжкості.

Пізніше до медиків звернулася жінка 73 років з осколковим пораненням, лікується амбулаторно. В місті пошкоджено 4 житлових будинки, 1 господарча споруда, лінія електропередач та залізнична колія.

Також Синєгубов відзначив, що в с. Богодарове Ізюмського району при проведенні польових робіт на міні підірвався трактор. Обійшлося без постраждалих.

“Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 9 га території та знешкодили 66 вибухонебезпечних предметів”, – запевнив очільник ОДА.