Про це написав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.
За його словами, під ворожим вогнем перебували Козача Лопань, Куп’янськ, Вовчанськ, Гатище, Дворічна та інші населені пункти.
Також Синєгубов додав, що в с. Петропавлівка Куп’янського району ворожим вогнем пошкоджено два приватних будинки, зруйновано автомобіль та трактор. Обійшлося без постраждалих.
Крім того, голова Харківської ОДА запевнив, що в області триває гуманітарне розмінування. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили 9,5 га території та знешкодили 196 вибухонебезпечних предметів.
Додамо, що протягом доби противник завдав 28 авіаційних та 6 ракетних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.
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