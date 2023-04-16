Минулої доби ворог обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області.

Про це написав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.

За його словами, під ворожим вогнем перебували Козача Лопань, Куп’янськ, Вовчанськ, Гатище, Дворічна та інші населені пункти.

Також Синєгубов додав, що в с. Петропавлівка Куп’янського району ворожим вогнем пошкоджено два приватних будинки, зруйновано автомобіль та трактор. Обійшлося без постраждалих.

Крім того, голова Харківської ОДА запевнив, що в області триває гуманітарне розмінування. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили 9,5 га території та знешкодили 196 вибухонебезпечних предметів.

Додамо, що протягом доби противник завдав 28 авіаційних та 6 ракетних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.