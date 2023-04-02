Минулої доби ворог обстріляв щонайменше 14 прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів Харківської області, внаслідок чого загинув чоловік. Ще один цивільний отримав поранення.

Про це написав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.

За його словами, під обстрілами перебували Куп’янськ, Дворічна Піщане, Крохмальне, Западне, Уди, Ветеринарне та інші населені пункти.

Також Синєгубов зазначив, що внаслідок обстрілів с. Кутьківка Куп’янського району загинув 43-річний цивільний чоловік. Ще один чоловік 46 років отримав поранення. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Крім того, голова Харківської ОДА додав, що в с. Великий Бурлук Куп’янського району ударом ракет С-300 пошкоджено будівлі агропідприємства, у с. Подоли Куп’янського району пошкоджено приватний будинок.

“В області продовжуються роботи з розмінування. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили більше 6,5 га території та знешкодили 96 вибухонебезпечних предметів”, – запевнив Синєгубов.

Додамо, що протягом минулої доби противник завдав 2 ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив більш як 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.