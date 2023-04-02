Про це написав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.
За його словами, під обстрілами перебували Куп’янськ, Дворічна Піщане, Крохмальне, Западне, Уди, Ветеринарне та інші населені пункти.
Також Синєгубов зазначив, що внаслідок обстрілів с. Кутьківка Куп’янського району загинув 43-річний цивільний чоловік. Ще один чоловік 46 років отримав поранення. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.
Крім того, голова Харківської ОДА додав, що в с. Великий Бурлук Куп’янського району ударом ракет С-300 пошкоджено будівлі агропідприємства, у с. Подоли Куп’янського району пошкоджено приватний будинок.
“В області продовжуються роботи з розмінування. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили більше 6,5 га території та знешкодили 96 вибухонебезпечних предметів”, – запевнив Синєгубов.
Додамо, що протягом минулої доби противник завдав 2 ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив більш як 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.
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