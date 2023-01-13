Сьогодні, 13 січня російські військові завдали ударів по Дворічній Куп'янського району. Там загинули двоє осіб, ще одна дістала поранень.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, а також Харківська обласна прокуратура у Telegram та “Суспільне“.

“️За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу приватних будинків загинули дві жінки 59 та 64 років. Ще одна 63-річна жінка отримала поранення, її госпіталізували”, — додав він.

За даними прокуратури, окупанти вдарили по Дворічній з РСЗВ “Град”. Водночас очільник адміністрації Куп’янського району Андрій Канашевич розповів “Суспільне Харків”, що загиблі жінки були сусідками: “Були на вулиці під час обстрілу. Дворічна — це, по суті, лінія фронту”, — сказав Канашевич.

Наразі поранена жінка перебуває у лікарні. Внаслідок російського обстрілу пошкоджені приватні будинки. Канашевич зазначив, що у деокупованій частині громади залишається понад 2 тисячі людей.