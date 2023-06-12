Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
За його словами, сьогодні вранці, 12 червня, внаслідок обстрілу с. Вільхуватка Куп’янського району зазнав поранення 40-річний чоловік.
Вночі ворог завдав ракетного удару по с. Хорошево Харківського району. Зруйнований 2-поверховий житловий будинок, ще один 2-поверховий будинок пошкоджено, сталася пожежа. Обійшлося без постраждалих.
Біля 5:30 ранку росіяни завдали ракетного удару з ЗРК С-300 по смт Шевченкове Куп’янського району, пошкоджений об’єкт цивільної промисловості та житловий будинок. Зазнав поранення 33-річний цивільний чоловік.
У Вовчанську Чугуївського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені щонайменше 2 житлові будинки. У с. Липці Харківського району також пошкоджений приватний будинок. Внаслідок обстрілу з РСЗВ “Ураган” с. Циркуни Харківського району пошкоджені щонайменше 10 житлових будинків, гаражі та господарчі споруди.
“У с. Нова Гусарівка Ізюмського району на власному подвір’ї підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі 55-річний цивільний чоловік. Госпіталізований з пораненнями”, – відзначив Синєгубов.
- Вчора вночі, близько 1:50, російські окупанти завдали ударів з використанням трьох БПЛА Shahed по території цивільного підприємства в Богодухівському районі, внаслідок чого виникла пожежа.
- Протягом останнього тижня на Бахмутському напрямку російські загарбники зазнали значних втрат.
- Російські джерела намагаються применшити успіхи української армії у ході контрнаступальних операцій, називаючи їхнє просування через російську оборону захопленням “сірих зон”.