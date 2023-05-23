Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Ізюмського та Чугуївського районів Харківщини зі ствольної артилерії, РСЗВ та використовуючи ракетне озброєння. Є жертви.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Унаслідок обстрілів Куп’янська з РСЗВ пошкоджено щонайменше 14 приватних житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі. Поранення зазнали 2 жінки – 76-ти та 53-х років та цивільний 35-річний чоловік. Усі постраждалі госпіталізовані.

Також у районі с. В’язове Харківського району ворог завдав удару 2 ракетами С-300. Обидві влучили на відкритій місцевості в полі. Руйнувань та постраждалих немає.

“Триває розмінування. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили 9,8 га території та знешкодили 59 вибухонебезпечних предметів”, – запевнив Синєгубов.

Нагадаємо, у ніч з 21 на 22 травня окупанти з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілювали населені пункти у Харківському, Куп’янському та Чугуївському районах Харківської області. Унаслідок ракетного удару по с. Циркуни Харківського району зруйновано житловий будинок. Зазнав поранення цивільний чоловік.