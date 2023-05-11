10 травня російські війська завдали ударів по Вовчанську та Фиголівці Харківської області. Внаслідок чого є загиблий та постраждалий.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

За його словами, протягом 10 травня ворог обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів області з артилерії, мінометів та з використанням авіації.

Так, внаслідок обстрілу Вовчанська Чугуївського району загинув 67-річний чоловік, а також пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків.

У селі Фиголівка Куп’янського району під час мінометного обстрілу поранення отримав цивільний чоловік 49 років. Його госпіталізували. Там окупанти пошкодили приватне домоволодіння.

Синєгубов нагадав, що в області залишається високою мінна небезпека. Вранці 11 травня в місті Ізюм на протипіхотній міні “Пелюстка” підірвався цивільний чоловік 44 років. Голова ОВА запевнив, що зараз медики надають йому допомогу.

Тривають роботи із розмінування області. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили майже 16 га території та знешкодили 80 вибухонебезпечних предметів.