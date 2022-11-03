Станом на 3 листопада російські військові продовжують чинити воєнні злочини у Харківській області, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

За його словами, вчора, 2 листопада близько 23:00 ворог завдав удару 3 ракетами, попередньо ЗРК С-300, по Харкову. Там, у Київському районі одна ракета пошкодила господарську будівлю та тролейбус, решта ракет влучили в землю: “Попередньо, без постраждалих”, — додав Синєгубов.

Також протягом минулої доби окупанти обстрілювали мирне населення прилеглих до лінії зіткнення та кордону з РФ територій.

Обстрілювалися міста Куп’янськ, Вовчанськ, селище Дворічна та інші населені пункти Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів: “Пошкоджено житлові будинки, громадські споруди, сталися пожежі”, — сказав голова ОВА.

Водночас, за даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, минулої доби в Куп’янську під обстрілом загинула 82-річна жінка.

“В Куп’янському районі одну людина шпиталізовано з пораненнями. У Чугуївському районі зазнали поранень 5 мирних мешканців”, — зазначив Синєгубов.

У повідомленні йдеться, що на деокупованих територіях області триває розмінування. Протягом доби спеціалісти ДСНС знешкодили 754 вибухонебезпечні предмети: “Втім, мінна небезпека в області залишається дуже високою. Вчора біля села Олександрівка Богодухівського району в полі на міну наїхав комбайн. 37-річний комбайнер шпиталізований з пораненнями. Біля села Гракове Чугуївського району на міні підірвався трактор. На жаль, 45-річний тракторист загинув. Вкотре закликаю усіх бути максимально уважними та обережними”, — розповів голова ОВА.