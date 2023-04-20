19 квітня російські військові завдали удару по Куп'янську Харківської області. Ворог влучив у приватний житловий будинок, внаслідок чого сталася пожежа.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

За його словами, минулої доби ворог продовжував завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та мирних мешканцях Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів.

Зокрема, під ворожим вогнем перебували Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ, Петропавлівка, Куп’янськ, Дворічна та інші населені пункти.

Також у Куп’янську внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок, сталася пожежа: “На щастя, постраждалих протягом доби не було”, — додав голова ОВА.

В області тривають роботи з розмінування. Так, за минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили понад 15 га території та знешкодили 283 вибухонебезпечні предмети.