28 грудня ввечері росіяни завдали масованої атаки іранськими дронами-камікадзе по Харкову. Усього було випущено 13 дронів, 11 з них були збиті силами ППО. Водночас внаслідок ракетного влучання по місту постраждав чоловік.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

За його словами, у Харкові є влучання в об’єкти критичної інфраструктури міста: “На щастя, ніхто не постраждав. Наразі на місці тривають роботи з ліквідації наслідків”, — додав голова ОВА.

Крім того, 28 грудня зранку ворог завдав ракетного удару по Слобідському району Харкова. Там пошкоджені адміністративні та виробничі будівлі. Поранення отримав чоловік 48 років. Як запевнив Синєгубов, він госпіталізований з вибуховою травмою, стан — середньої тяжкості.

Також протягом дня російські окупанти обстрілювали з артилерії населені пункти Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів, що розташовані поряд з лінією зіткнення та кордоном з РФ.

Зокрема, під вогнем були міста Куп’янськ та Вовчанськ, село Дворічна, Ківшарівка та інші населені пункти. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.

Синєгубов нагадав, що в області тривають роботи з розмінування. За добу знешкоджено 57 вибухонебезпечних предметів: “Втім, мінна небезпека залишається дуже високою. Вчора в селі Бугаївка Чугуївського району у лісі підірвалися батько 47 років та його 7-річний син. Обидва госпіталізовані з вибуховими травмами. Дитина у важкому стані. Стан батька — середній”, — йдеться в повідомленні.