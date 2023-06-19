Минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів, внаслідок чого поранень зазнали цивільні.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов

За його словами, внаслідок мінометного обстрілу с. Липці Харківського району зруйновано 2 приватні житлові будинки, зазнав поранення 35-річний цивільний чоловік, пошкоджено автомобіль.

У Вовчанську Чугуївського району обстрілом пошкоджено лінію електропередач, щонайменше 2 будинки та господарчі споруди.

У с. Першотравневе Ізюмського району через артилерійський обстріл ворога зазнав поранення та був госпіталізований чоловік 65 років.

У с. Морозова Долина Богодухівського району через ворожий обстріл сталася пожежа у лісосмузі поза межами населеного пункту.

Також, як відзначив Синєгубов, у с. Токарівка Харківського району місцевий мешканець 52 років наступив на міну типу “Лепесток” – госпіталізований з пораненням середньої тяжкості.

“Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 55 вибухонебезпечних предметів”, – запевнив очільник Харківської ОДА.