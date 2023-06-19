Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов
За його словами, внаслідок мінометного обстрілу с. Липці Харківського району зруйновано 2 приватні житлові будинки, зазнав поранення 35-річний цивільний чоловік, пошкоджено автомобіль.
У Вовчанську Чугуївського району обстрілом пошкоджено лінію електропередач, щонайменше 2 будинки та господарчі споруди.
У с. Першотравневе Ізюмського району через артилерійський обстріл ворога зазнав поранення та був госпіталізований чоловік 65 років.
У с. Морозова Долина Богодухівського району через ворожий обстріл сталася пожежа у лісосмузі поза межами населеного пункту.
Також, як відзначив Синєгубов, у с. Токарівка Харківського району місцевий мешканець 52 років наступив на міну типу “Лепесток” – госпіталізований з пораненням середньої тяжкості.
“Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 55 вибухонебезпечних предметів”, – запевнив очільник Харківської ОДА.
- Протягом минулої доби противник завдав 59 авіаційних ударів та здійснив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема, діти, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, зруйновано та пошкоджено більш як 20 житлових будинків та школа.
- Президент Росії Володимир Путін схвалив пропозицію своїх воєнних кореспондентів щодо створення робочої групи при Кремлі для їх інтеграції у прокремлівський інформаційний простір та посилення підтримки серед ультранаціоналістів.