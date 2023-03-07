Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

“Минулої доби ворог продовжував обстріли прикордонних населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів”, — йдеться в повідомленні.

За його словами, під вогнем окупантів були Козача Лопань, Вовчанськ, Дворічна та інші населені пункти.

У Козачій Лопані Харківського району ворог завдав удару із РСЗВ. Там пошкоджено щонайменше 4 житлові будинки, господарські споруди та гараж. Крім того, пошкоджена місцева пожежна частина, пише Синєгубов.

У Лимані Вовчанської громади Чугуївського району ворожим обстрілом пошкоджено навчальний заклад. Водночас у Вовчанську зруйновані житлові будинки.

“На щастя, обійшлося без постраждалих”, — сказав Синєгубов.

Також в області тривають роботи з розмінування. Зазначається, що протягом доби піротехніки ДСНС знешкодили 96 вибухонебезпечних предметів.