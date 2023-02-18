Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
За його словами, протягом 18 лютого під ворожим вогнем перебувають Куп’янський та Чугуївський райони області.
Зокрема, у селі Ківшарівка, близько 14:00, було поранено дві людини, які на момент обстрілу перебували на вулиці. Це 57-річна жінка та 53-річний чоловік: “Обоє госпіталізовані. Пошкоджено будівлю одного із закладів освіти”, — додав Синєгубов.
Після 14:00 окупанти обстріляли місто Вовчанськ. Там ворожий снаряд влучив у приватний будинок, де загинув цивільний чоловік.
У місті Куп’янськ через обстріли згоріли гаражі та два автомобілі цивільних, а у селі Дворічна значних пошкоджень зазнала будівля швидкої медичної допомоги.
- Протягом 18 лютого російські військові завдали удару по території Нікополя та Марганцю. Там зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури.
- Вранці 18 лютого російські окупанти випустили 4 ракети по Україні. Дві з них були знищені силами ППО, однак дві інші поцілили по місту Хмельницький.
- Протягом 17 лютого російські окупаційні війська обстріляли низку населених пунктів Харківської області. Внаслідок злочинних дій росіян одна людина загинула, ще одна – поранена.
- Вночі російські окупанти завдали чергового ракетного удару по території України. Декілька ракет поцілили по території Львівської області.