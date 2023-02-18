18 лютого російські військові завдали ударів по низці населених пунктів Куп'янського та Чугуївського районів Харківської області. Там зафіксовано влучання в цивільні об'єкти, внаслідок чого одна людина загинула, а двоє інших отримали поранення.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

За його словами, протягом 18 лютого під ворожим вогнем перебувають Куп’янський та Чугуївський райони області.

Зокрема, у селі Ківшарівка, близько 14:00, було поранено дві людини, які на момент обстрілу перебували на вулиці. Це 57-річна жінка та 53-річний чоловік: “Обоє госпіталізовані. Пошкоджено будівлю одного із закладів освіти”, — додав Синєгубов.

Після 14:00 окупанти обстріляли місто Вовчанськ. Там ворожий снаряд влучив у приватний будинок, де загинув цивільний чоловік.

У місті Куп’янськ через обстріли згоріли гаражі та два автомобілі цивільних, а у селі Дворічна значних пошкоджень зазнала будівля швидкої медичної допомоги.