Сьогодні, 29 травня, ворог завдав ракетного удару, попередньо ракетою "Іскандер", по смт Ківшарівка Куп'янського району Харківської області та обстріляв с. Глушківка Куп'янського району, внаслідок чого є постраждалі серед цивільного населення.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.

За словами голови ОДА, внаслідок ракетного удару поранень зазнали три літні жінки: 73-х, 85-ти та 90 років. Крім того, постраждала вагітна жінка, підліток 14 років та 10-річна дитина. У селищі пошкоджено будівлю гуртожитку, два приватні будинки та газопровід.

Також обстріляно село Глушківка Куп’янського району. Тут осколкових поранень зазнала 60-річна жінка.

Усіх постраждалих шпиталізовано, наразі медики надають їм допомогу. На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється.

Додамо, 29 травня, близько 11:20, росіяни атакували Київ, внаслідок чого в Оболонському районі столиці зафіксовано падіння уламків ракети.

Протягом минулої доби ворог продовжував тероризувати мирне населення Харківщини. Під вогнем перебували населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського районів.

Відтак, у с. Богуславка Ізюмського району внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено житловий будинок. Поранення зазнав 49-річний цивільний чоловік. Також внаслідок артобстрілу с. Кучерівка Куп’янського району поранення зазнала 73-річна жінка.