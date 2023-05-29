Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.
За словами голови ОДА, внаслідок ракетного удару поранень зазнали три літні жінки: 73-х, 85-ти та 90 років. Крім того, постраждала вагітна жінка, підліток 14 років та 10-річна дитина. У селищі пошкоджено будівлю гуртожитку, два приватні будинки та газопровід.
Також обстріляно село Глушківка Куп’янського району. Тут осколкових поранень зазнала 60-річна жінка.
Усіх постраждалих шпиталізовано, наразі медики надають їм допомогу. На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється.
Додамо, 29 травня, близько 11:20, росіяни атакували Київ, внаслідок чого в Оболонському районі столиці зафіксовано падіння уламків ракети.
Протягом минулої доби ворог продовжував тероризувати мирне населення Харківщини. Під вогнем перебували населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського районів.
Відтак, у с. Богуславка Ізюмського району внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено житловий будинок. Поранення зазнав 49-річний цивільний чоловік. Також внаслідок артобстрілу с. Кучерівка Куп’янського району поранення зазнала 73-річна жінка.
- 28 травня росіяни вкотре здійснили обстріл Харківської області. Рятувальники ліквідували наслідки ворожих атак.
- У ніч з 28 на 29 травня росіяни здійснили “комбіновану” атаку на Київ з різних напрямків. Силами оборони (ППО) було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей.
- Загалом, протягом минулої доби противник завдав 97 авіаційних ударів, зокрема, застосував 59 іранських ударних БпЛА “Shahed”. 58 “Шахедів” знищено нашими захисниками. Також ворог здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.