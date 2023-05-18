Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
Протягом минулої доби росіяни обстріляли щонайменше 20 населених пунктів Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів області. Водночас у районах Масютівки, Кислівки та Першотравневого окупанти використовували бойову авіацію.
За словами Синєгубова, минулої ночі ворог завдав ракетного удару, попередньо із ЗРК С-300, по селу Циркуни Харківського району. Там ракета влучила в землю: “Попередньо, обійшлося без жертв та масштабних руйнувань. Пошкоджено приватний автомобіль”, — йдеться в повідомленні.
Також внаслідок двох обстрілів села Новоосинове Куп’янського району сталися лісові пожежі.
17 травня піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили понад 8 га території та знешкодили 205 вибухонебезпечних предметів.
- Під час нічної атаки на Україну російські окупаційні війська випустили 30 крилатих ракет. Силами ППО було знищено 29 ворожих цілей.
- Вночі 18 травня російські окупаційні війська вчергове обстріляли Україну. Вибухи пролунали у низці областей. Зафіксовані влучання. Не обійшлось без жертв.
- У ніч з 17 на 18 травня в Одеській області сили ППО знищили вісім крилатих ракет. Російські військові випустили їх з ракетоносіїв у Чорному морі та із наземних комплексів із тимчасово окупованої території.