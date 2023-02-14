Протягом 13 лютого ворог обстріляв щонайменше 17 прикордонних населених пунктів Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів області. Найбільше від обстрілів потерпає Вовчанськ.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

За його словами, вночі окупанти били по селі Моначинівка Куп’янського району. Там пошкоджено будівлю сільського клубу: “На щастя, без постраждалих”, — додав голова ОВА.

Втім, найбільше від обстрілів потерпає місто Вовчанськ Чугуївського району. Там за добу пошкоджено щонайменше 6 житлових будинків, вітрини торговельних павільйонів та магазинів, будівлі об’єкта цивільної промисловості, адмінбудівля “Укртелекому”, пише Синєгубов.

У Куп’янську, селі Дворічна та навколишніх селах пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки та господарчі споруди.

Як зазначив Синєгубов, в області залишається високою мінна небезпека. Вчора біля села Нова Гусарівка на протипіхотній міні “Пелюстка” підірвався 46-річний працівник “Харківобленерго”: “Госпіталізований у важкому стані”, — йдеться в повідомленні.