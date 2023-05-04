Вчора, 3 квітня, російські війська завдали ударів по низці районів Харківської області. Там внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Протягом минулої доби росіяни обстрілювали прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів.

Так, ворог обстріляв село Копанки Ізюмського району. Минулося без постраждалих та масштабних руйнувань.

Водночас у селі Бочкове Чугуївського району ворожим обстрілом було пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди.

Внаслідок обстрілу село Вільхуватка Куп’янського району пошкоджено приватне домоволодіння.

Крім того, під вогнем війська РФ перебували населені пункти Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна, Лиман Перший та інші. Постраждалих серед цивільного населення за добу не було.

Синєгубов нагадав, що на Харківщині залишається високою мінна небезпека. Вчора біля села Погонівка Ізюмського району на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор. 58-річний водій госпіталізований з чисельними травмами.