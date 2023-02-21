Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
“Вчора пізно ввечері внаслідок ракетного обстрілу Куп’янська пошкоджено заклад дошкільної освіти та спортивний об’єкт. Також вночі зафіксовані обстріли в селі Ківшарівка Куп’янського району”, — йдеться в повідомленні.
Водночас у населених пунктах Дворічна та Новоосинове Куп’янського району пошкоджено щонайменше 4 житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі, пише Синєгубов.
У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено приватний житловий будинок. За словами голови ОВА, внаслідок обстрілів постраждалих немає.
Також на Харківщині триває гуманітарне розмінування. За добу знешкоджено ще 37 вибухонебезпечних предметів. Втім, в області залишається мінна небезпека.
Зранку 21 лютого в селі Рубіжне Чугуївського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався цивільний чоловік. На місце вже виїхала бригада медиків. Інформація щодо стану постраждалого уточнюється, додав Синєгубов.
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