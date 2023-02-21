20 лютого війська РФ обстріляли понад 25 прикордонних населених пунктів в Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах. Внаслідок ворожих атак зафіксовані пошкодження освітнього закладу, спортивного об'єкта та житлових будинків.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

“Вчора пізно ввечері внаслідок ракетного обстрілу Куп’янська пошкоджено заклад дошкільної освіти та спортивний об’єкт. Також вночі зафіксовані обстріли в селі Ківшарівка Куп’янського району”, — йдеться в повідомленні.

Водночас у населених пунктах Дворічна та Новоосинове Куп’янського району пошкоджено щонайменше 4 житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі, пише Синєгубов.

У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено приватний житловий будинок. За словами голови ОВА, внаслідок обстрілів постраждалих немає.

Також на Харківщині триває гуманітарне розмінування. За добу знешкоджено ще 37 вибухонебезпечних предметів. Втім, в області залишається мінна небезпека.

Зранку 21 лютого в селі Рубіжне Чугуївського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався цивільний чоловік. На місце вже виїхала бригада медиків. Інформація щодо стану постраждалого уточнюється, додав Синєгубов.