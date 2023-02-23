Внаслідок російських обстрілів Харкова та області 22 лютого є поранені цивільні та руйнування інфраструктури. Окупанти пошкодили житлові будинки, фермерське господарство та заклади освіти.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Він нагадав, що вчора, близько 10:30, ворог завдав удару 4 ракетами С-300 по об’єктах промисловості у Київському районі Харкова. Там поранення отримали 2 цивільних.

Також минулої доби росіяни обстріляли щонайменше 18 населених пунктів в Куп’янському, Чугуївському, Харківському та Ізюмському районах області.

Зокрема, у селі Подоли Куп’янського району внаслідок обстрілу поранення отримав 40-річний цивільний чоловік: “Госпіталізований в стані середньої тяжкості”, — додав Синєгубов.

У Вовчанську внаслідок масованих обстрілів пошкоджено 6 житлових будинків та 2 заклади освіти, а в селі Нестерне Вовчанської громади пошкоджено будівлі фермерського господарства.

Внаслідок обстрілу села Чернещина Ізюмського району зруйновано приватний житловий будинок, а також пошкоджені електроопори.