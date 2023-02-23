Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
Він нагадав, що вчора, близько 10:30, ворог завдав удару 4 ракетами С-300 по об’єктах промисловості у Київському районі Харкова. Там поранення отримали 2 цивільних.
Також минулої доби росіяни обстріляли щонайменше 18 населених пунктів в Куп’янському, Чугуївському, Харківському та Ізюмському районах області.
Зокрема, у селі Подоли Куп’янського району внаслідок обстрілу поранення отримав 40-річний цивільний чоловік: “Госпіталізований в стані середньої тяжкості”, — додав Синєгубов.
У Вовчанську внаслідок масованих обстрілів пошкоджено 6 житлових будинків та 2 заклади освіти, а в селі Нестерне Вовчанської громади пошкоджено будівлі фермерського господарства.
Внаслідок обстрілу села Чернещина Ізюмського району зруйновано приватний житловий будинок, а також пошкоджені електроопори.
“В області триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 137 вибухонебезпечних предметів. Втім, мінна небезпека на деокупованих територіях залишається високою. Вчора в Ізюмі 55-річний працівник лісгоспу наступив на міну “Пелюстка” та отримав вибухове поранення”, — зауважив голова ОВА, говорячи про розмінування Харківщини.
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