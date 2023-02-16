15 лютого росіяни завдали ударів по населених пунктах Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів області. Зокрема, ворог обстрілював з танків, мінометів та артилерії Гряниківку, Куп’янськ, Вовчанськ, Дворічну, Світличне та інші населені пункти.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

За його словами, окупанти також завдали авіаційних ударів по Гранову та Удах.

Після ранкових обстрілів Куп’янська, пошкоджено щонайменше 6 приватних житлових будинків та господарчі споруди. Сталися пожежі. Також під ворожим вогнем було село Дворічна: “Там вибито вікна у декількох приватних будинках”, — додав Синєгубов.

Об 11:00 російські війська обстріляли із РСЗВ “Ураган” село Світличне Золочівської територіальної громади. Пошкоджень зазнали одне домогосподарство та електромережі, пише голова ОВА.

Згодом після 11:00 ворог з артилерії обстріляв Вовчанськ: “Там пошкоджено 3 приватних будинки”, — йдеться в повідомленні.

“Вночі, після 23:00, окупанти знову вдарили по Куп’янську. Внаслідок удару згоріли ангар, гаражі та 5 автомобілів, включаючи два автобуси. Площа пожежі становила 700 квадратних метрів. На щастя, минулося без постраждалих”, — розповів Синєгубов.