Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.
За його словами, ворог завдав авіаудару в околицях Кислівки. Під артилерійський та мінометний обстріл потрапили Колодязне, Красне Перше, Фихолівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове.
Інтенсивних обстрілів зазнав Вовчанськ та околиці. Пошкоджені житлові будинки, паркани, господарські прибудови, вікна Будинку культури, адмінбудівля селищної ради.
Також, як повідомив Синєгубов, у с. Шепувате Куп’янського району унаслідок обстрілу загинула 61-річна жінка, також отримав поранення 60-річний чоловік. Після сьомої години вечора внаслідок обстрілу в Дворічній Куп’янського району загинув 60-річний чоловік, який знаходився на подвір’ї будинку.
Крім того, унаслідок обстрілу с. Фиголівка отримала поранення жінка 58 років, стан середній. Унаслідок ворожого обстрілу у с. Циркуни отримала осколкові поранення 79-річна жінка.
“Найгарячішим на сьогодні залишається Куп’янський напрямок: противник провів наступальні операції біля Масютівки, але без успіху”, – запевнив очільник Харківсьої ОДА.
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