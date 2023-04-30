Про це написав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.
За його словами, минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів області.
Зокрема, під ворожим вогнем перебували Куп’янськ, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Червона Зоря, Дворічна, Лиман Перший та інші міста і села.
Також Синєгубов запевнив, що в області тривають роботи з розмінування деокупованих територій. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили майже 11 га території та знешкодили 123 вибухонебезпечні предмети.
- У тимчасово окупованому Севастополі неспокійно. В результаті вчорашньої масштабної пожежі, яка спалахнула на нафтобазі поблизу Козачої бухти, вогнем було знищено 10 резервуарів з нафтопродуктами, загальною ємністю близько 40 тисяч тон. У зв’язку з цим, містом поширились панічні чутки про нездатність російської протиповітряної оборони гарантувати безпеку власних стратегічних об’єктів.
- Власник приватної військової компанії “Вагнер” Євген Пригожин погрожує вивести своїх найманців з міста Бамут на Донеччині через нестачу боєприпасів та страх перед контратаками воїнів ЗСУ.