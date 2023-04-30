Сьогодні, 30 квітня, о 6:45 ранку російські окупанти завдали удару з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) по центру міста Куп'янськ Харківської області, внаслідок чого пошкоджено приватний будинок, гаражі, знищено 4 автомобіля та сталися пожежі.

Про це написав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.

За його словами, минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів області.

Зокрема, під ворожим вогнем перебували Куп’янськ, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Червона Зоря, Дворічна, Лиман Перший та інші міста і села.

Також Синєгубов запевнив, що в області тривають роботи з розмінування деокупованих територій. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили майже 11 га території та знешкодили 123 вибухонебезпечні предмети.