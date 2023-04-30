Про це написав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.

За його словами, минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів області.

Фото: Олег Синєгубов

Зокрема, під ворожим вогнем перебували Куп’янськ, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Червона Зоря, Дворічна, Лиман Перший та інші міста і села.

Фото: Олег Синєгубов

Також Синєгубов запевнив, що в області тривають роботи з розмінування деокупованих територій. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили майже 11 га території та знешкодили 123 вибухонебезпечні предмети.

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