Минулої доби росіяни обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району Харківської області, внаслідок чого пошкоджено будівлю магазину, пам'ятник Авіацентру ДОСААФ та декілька приватних житлових будинків.

Про це написав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.

За його словами, минулої доби ворог обстрілював прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Відтак, у смт. Дворічна Куп’янського району артилерійським обстрілом пошкоджено приватний будинок. Постраждалих від обстрілів за добу не було.

В області залишається високою мінна небезпека. Після 14:30 в полі біля с. Затишшя Харківського району на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор. 43-річний чоловік отримав поранення та був госпіталізований у стані середньої тяжкості.

“Триває розмінування. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили 10 га території та знешкодили 125 вибухонебезпечних предметів”, – запевнив Синєгубов.