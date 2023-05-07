Про це написав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.
За його словами, минулої доби ворог обстрілював прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.
Відтак, у смт. Дворічна Куп’янського району артилерійським обстрілом пошкоджено приватний будинок. Постраждалих від обстрілів за добу не було.
В області залишається високою мінна небезпека. Після 14:30 в полі біля с. Затишшя Харківського району на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор. 43-річний чоловік отримав поранення та був госпіталізований у стані середньої тяжкості.
“Триває розмінування. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили 10 га території та знешкодили 125 вибухонебезпечних предметів”, – запевнив Синєгубов.
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