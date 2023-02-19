Протягом минулої доби, 18 лютого, російські війська обстрілювали мирних жителів та цивільну інфраструктуру щонайменше 10 прикордонних населених пунктів Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів.

Про це написав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.

За його словами, у Куп’янську внаслідок ворожих ударів пошкоджено адміністративну будівлю, гаражі та автомобілі, сталися пожежі. У смт Дворічна Куп’янського району руйнувань зазнала будівля швидкої медичної допомоги.

Крім того, у смт Ківшарівка Куп’янського отримали поранення 53-річний чоловік та 57-річна жінка. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Обстрілом серйозно пошкоджено будівлю закладу освіти.

Також додається, що у Вовчанську Чугуївського району ворожий снаряд влучив у приватний будинок. Загинув чоловік.

Зазначено, що на деокупованих територіях області триває гуманітарне розмінування. За добу знешкоджено 89 вибухонебезпечних предметів.

“На лінії зіткнення наші захисники надійно утримують свої позиції та дають жорстку відсіч буд-яким спробам ворога змінити ситуацію”, – запевняє Синєгубов.

Нагадаємо, що протягом 18 лютого російські військові також завдали удару по території Нікополя та Марганцю. Там зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури. Вранці того ж дня російські окупанти випустили 4 ракети по Україні. Дві з них були знищені силами ППО, однак дві інші поцілили по місту Хмельницький.