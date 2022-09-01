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Харківщина: російські війська випустили в бік області 5 ракет

В ніч на 1 вересня штаб оборони Харкова після 22 години зафіксував виліт 5 ракет із російського Бєлгорода в бік області.

Четвер, 1 вересня 2022, 11:40
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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

За його словами, частина “самоліквідувалася” не на території України. Місця влучань інших ракет встановлюють правоохоронці.

Протягом доби по області окупанти завдавали ударів по Ізюмському, Харківському, Богодухівському та Чугуївському районах.

Синєгубов зауважив, що на Ізюмщині через інтенсивні обстріли постраждали приватні домоволодіння. За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, у Балаклії поранення отримали 4 мирних мешканців, зокрема 13-річний хлопчик. Чоловік 50 років у Балаклії — загинув.

У Богодухівському районі внаслідок обстрілів пошкоджена одна з будівель агропідприємства.

Також вночі окупанти завдали ударів по Чугуївському району. У Печенігах виникла пожежа у 5-поверховому житловому будинку. Рятувальники евакуювали 10 людей. З пораненням госпіталізований 30-річний чоловік.

Зазначається, що близько 3 ночі росіяни знову вдарили по Печенігах. Пошкоджені приватні домоволодіння, будівля амбулаторії.

Теги: війна, обстріли, Олег Синєгубов, російська агресія, російсько-українська війна, Харків, Харківська область

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