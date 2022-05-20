Російські військові завдали чергового ракетного удару по Харківській області. Сьогодні постраждали мешканці міста Лозова. За попередніми даними, є постраждалі.

Про це “Суспільному” повідомив директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.

Внаслідок ракетного удару поранені щонайменше семеро людей, серед яких 11-річна дитина. За словами Забашти, снаряд влучив в одну з будівель близько 15:00.

У ДСНС регіону повідомили, що наразі триває гасіння пожежі та розбір завалів.

Варто зазначити, що численні обстріли, з боку РФ, населених пунктів Харківської області продовжуються з метою утримання займаних позицій.