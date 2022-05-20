Про це “Суспільному” повідомив директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.
Внаслідок ракетного удару поранені щонайменше семеро людей, серед яких 11-річна дитина. За словами Забашти, снаряд влучив в одну з будівель близько 15:00.
У ДСНС регіону повідомили, що наразі триває гасіння пожежі та розбір завалів.
Варто зазначити, що численні обстріли, з боку РФ, населених пунктів Харківської області продовжуються з метою утримання займаних позицій.
- Нагадаємо, що протягом російської окупації 63-річний Василь Йосипович із дружиною 74 дні провели на дачі у передмісті Харкова, звідки росіяни били по місту, зокрема по їхньому будинку на Північній Салтівці. Колишній десантник та чорнобилець не зміг просто спостерігати за цим, тому ночами влаштовував диверсії у тилу окупантів.
- Також частина мешканців Ізюма (Харківська область), яких російські окупанти примусово вивезли до Росії, змогли повернутись в Україну через країни Європейського Союзу.