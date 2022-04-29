Про це повідомляє пресслужба Харківської обласна військової адміністрації.
Внаслідок ворожих артилерійських та мінометних ударів по житлових районах міста та області 1 особа загинула, п’ятеро — постраждали.
Поранення отримали 2 жителі Харкова, у Золочівській громаді — один поранений, одна особа постраждала в Лозівській громаді та 1 особа в Барвінківській.
У Харкові внаслідок обстрілів Шевченківського району одна особа загинула.
- Раніше у Харкові викрили схрон танкових запчастин, які призначалися окупантам. Прихований склад містив озброєння та комплектуючі до бронетехніки загальною вартістю у 1,5 мільйона доларів.
- Нагадаємо, російські окупаційні війська обстріляли один зі східних районів Харкова. Внаслідок атаки загинула одна людина і ще дві отримали поранення.
- Також міський голова Харкова Ігор Терехов ще у перші дні війни дав доручення прибрати з сайту Харківської міської ради усі російські міста-партнери. Таких міст було п’ять – Бєлгород, Нижній Новгород, Санкт-Петербург, Новосибірськ та Москва. Також планується змінити назву низки вулиць, площ та скверів.