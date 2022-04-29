29 квітня протягом доби російські окупаційні війська продовжували обстрілювати Харків, а також населені пункти Богодухівського, Ізюмського та Лозівського районів.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласна військової адміністрації.

Внаслідок ворожих артилерійських та мінометних ударів по житлових районах міста та області 1 особа загинула, п’ятеро — постраждали.

Поранення отримали 2 жителі Харкова, у Золочівській громаді — один поранений, одна особа постраждала в Лозівській громаді та 1 особа в Барвінківській.

У Харкові внаслідок обстрілів Шевченківського району одна особа загинула.