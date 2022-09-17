Під час окупації Козачої Лопані в Харківські області російські військові катували місцевих мешканців у підвальному приміщенні так званої "Народної міліції".

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Зазначається, що 17 вересня керівництво Дергачівської окружної прокуратури в рамках кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності провело огляд у приміщенні так званої “Народної міліції”.

Правоохоронці встановили, що під час окупації населеного пункту представники РФ створили псевдоправоохоронний орган, у підвальному приміщенні якого облаштували катівню, де піддавали нелюдським тортурам цивільних.

Під час огляду вилучили документи, що підтверджують функціонування псевдовідділу поліції та апарат, яким окупанти катували цивільних струмом.

Наразі встановлено осіб, які працювали на представників країни-агресора у Козачій Лопані, вживаються заходи щодо притягнення їх до кримінальної відповідальності.