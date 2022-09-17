Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Зазначається, що 17 вересня керівництво Дергачівської окружної прокуратури в рамках кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності провело огляд у приміщенні так званої “Народної міліції”.
Правоохоронці встановили, що під час окупації населеного пункту представники РФ створили псевдоправоохоронний орган, у підвальному приміщенні якого облаштували катівню, де піддавали нелюдським тортурам цивільних.
Під час огляду вилучили документи, що підтверджують функціонування псевдовідділу поліції та апарат, яким окупанти катували цивільних струмом.
Наразі встановлено осіб, які працювали на представників країни-агресора у Козачій Лопані, вживаються заходи щодо притягнення їх до кримінальної відповідальності.
- Служба безпеки України оприлюднила свідчення жителя Куп’янська Харківської області, який постраждав від тортур російських загарбників.
- Британські розвідники наголосили, що звільнення від окупантів Куп’янська (Харківська область) стане для росіян значним ударом, адже це місто розташоване на шляху постачання до лінії фронту на Донбасі.
- У нещодавно звільненій від російських армійців Балаклії було зафіксовано облаштовану окупантами тюрму та катівню для місцевих мешканців.
- Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що після більше ніж 1,5 місяця перемовин РФ через проксідержавні утворення — так звані “ДНР” – повернула тіло закатованого британського волонтера Пола Урі, якого з квітня до липня 2022 року незаконно утримувала в заручниках в тимчасово окупованому Донецьку.