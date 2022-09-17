Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Зазначається, що 17 вересня керівництво Дергачівської окружної прокуратури в рамках кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності провело огляд у приміщенні так званої “Народної міліції”.

Правоохоронці встановили, що під час окупації населеного пункту представники РФ створили псевдоправоохоронний орган, у підвальному приміщенні якого облаштували катівню, де піддавали нелюдським тортурам цивільних.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Під час огляду вилучили документи, що підтверджують функціонування псевдовідділу поліції та апарат, яким окупанти катували цивільних струмом.

Наразі встановлено осіб, які працювали на представників країни-агресора у Козачій Лопані, вживаються заходи щодо притягнення їх до кримінальної відповідальності.