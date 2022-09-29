Протягом минулої доби, 28 вересня російські військові обстрілювали мирне населення територій прилеглих до лінії зіткнення та кордону з РФ Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

У Куп’янському районі були обстріляні села Дворічна, Грушівка, Сенькове та Колодязне. В Харківському – Стрілеча та Красне. В Богодухівському – Соснівка. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди, сталися пожежі.

За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом 28 вересня з пораненнями були госпіталізовані 7 людей в Куп’янському районі. Водночас в Ізюмському районі підірвався на міні та отримав поранення 26-річний чоловік.

“На деокупованих територіях продовжується розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 586 вибухонебезпечних предметів”, — додав Синєгубов.

Також на лінії зіткнення тривають бойові дії: “Наші захисники завдають ворогу вогневого ураження, знищуючи живу силу і техніку”, — сказав голова ОВА.