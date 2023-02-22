Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Наслідки російських обстрілів Харківщини 21 лютого / Фото: Харківська ОВА

За його словами, минулої доби росіяни обстріляли щонайменше 20 прикордонних населених пунктів в Чугуївському, Куп’янському та Харківському районах області.

У Куп’янську ракетним обстрілом пошкоджено футбольне поле та трибуну стадіону, будівлю дитячого садка та 5-поверховий будинок, пише Синєгубов.

Наслідки російських обстрілів Харківщини 21 лютого / Фото: Харківська ОВА

Також росіяни били по житловому сектору: “Поранення зазнав цивільний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості”, — йдеться в повідомленні.

Протягом дня під обстрілом перебували Вовчанськ та село Вільча Вовчанської громади. Пошкоджені кілька житлових будинків, сталися пожежі, додав голова ОВА.

У селі Дворічна Куп’янського району зафіксоване пряме влучання ворожого снаряда в житловий будинок.

Наслідки російських обстрілів Харківщини 21 лютого / Фото: Харківська ОВА