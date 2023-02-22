Протягом 21 лютого російські війська завдали удару по Куп'янську, де обстрілом пошкодили футбольне поле, трибуну стадіону, дитячий садок та житлові будинки. Як наслідок, постраждав цивільний чоловік.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

За його словами, минулої доби росіяни обстріляли щонайменше 20 прикордонних населених пунктів в Чугуївському, Куп’янському та Харківському районах області.

У Куп’янську ракетним обстрілом пошкоджено футбольне поле та трибуну стадіону, будівлю дитячого садка та 5-поверховий будинок, пише Синєгубов.

Також росіяни били по житловому сектору: “Поранення зазнав цивільний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості”, — йдеться в повідомленні.

Протягом дня під обстрілом перебували Вовчанськ та село Вільча Вовчанської громади. Пошкоджені кілька житлових будинків, сталися пожежі, додав голова ОВА.

У селі Дворічна Куп’янського району зафіксоване пряме влучання ворожого снаряда в житловий будинок.