Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
За його словами, минулої доби росіяни обстріляли щонайменше 20 прикордонних населених пунктів в Чугуївському, Куп’янському та Харківському районах області.
У Куп’янську ракетним обстрілом пошкоджено футбольне поле та трибуну стадіону, будівлю дитячого садка та 5-поверховий будинок, пише Синєгубов.
Також росіяни били по житловому сектору: “Поранення зазнав цивільний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості”, — йдеться в повідомленні.
Протягом дня під обстрілом перебували Вовчанськ та село Вільча Вовчанської громади. Пошкоджені кілька житлових будинків, сталися пожежі, додав голова ОВА.
У селі Дворічна Куп’янського району зафіксоване пряме влучання ворожого снаряда в житловий будинок.
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