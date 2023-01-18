У Харківській області росіяни влучили в Автотранспортний фаховий коледж у Куп'янську.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

За його словами, минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти області вздовж усієї лінії зіткнення. Під вогнем були Куп’янськ, Вовчанськ, Дворічна, Стариця, Новомлинськ та інші населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів.

Також внаслідок ракетного удару по Куп’янську зруйновано будівлю Автотранспортного фахового коледжу. Також у місті пошкоджено гаражі та інші нежитлові приміщення. У селі Дворічна є “прильоти” у приватний сектор.

“У селі Вільча Чугуївського району пошкоджено щонайменше 4 приватні будинки. У селі Ківшарівка Куп’янського району обстрілами пошкоджено місцеву лікарню. Поранення отримав 51-річний фельдшер. Госпіталізований у стані середньої тяжкості”, — йдеться в повідомленні.

Як нагадав Синєгубов, на Харківщині триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 71 вибухонебезпечний предмет.