28 березня російські війська обстріляли цивільних жителів та інфраструктуру населених пунктів Куп'янського, Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів області. Зокрема, у самому Богодухові ракетним ударом ворога пошкоджено 13 будинків, а також поранений чоловік.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

За його словами, протягом доби під ударами окупантів були Богодухів, Вовчанськ, Дворічна, Стрілеча, Ветеринарне та інші міста і села.

“Внаслідок ракетного удару по місту Богодухів пошкоджені 13 житлових будинків та будівля дитячого садка. Отримав поранення 62-річний чоловік. Госпіталізований у легкому стані”, — написав голова ОВА.

Крім того, росіяни масовано обстрілювали з мінометів, артилерії та танків Дворічну Куп’янського району. Там пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. На місці зафіксовано понад 150 ударів.

Внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено об’єкт цивільної промисловості та господарчі споруди.

Нагадаємо, що в області досі тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 116 вибухонебезпечних предметів.