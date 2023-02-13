У місті Вовчанську Харківської області внаслідок влучання у приватний будинок, поранення отримав 47-річний цивільний чоловік.

Про це пише голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.

З його словами, сьогодні, 13 лютого, зранку ворог знову обстріляв Куп’янськ. У місті пошкоджені житлові будинки, сталися пожежі. Проте ніхто не постраждав.

Зазначено, що протягом минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстріляв щонайменше 10 прикордонних населених пунктів Чугуївського та Куп’янського районів. Найбільше постраждали Куп’янськ, Вовчанськ та смт. Дворічна. Там пошкоджені переважно приватні житлові будинки.

Також Синєгубов додав, що триває розмінування деокупованих районів області. За добу піротехніки знешкодили 39 вибухонебезпечних предметів.

“На лінії зіткнення наші Захисники надійно тримають свої позиції та дають рішучу відсіч ворогу”, – запевнив голова Харківської ОДА.