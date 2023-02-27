Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював з артилерії та мінометів прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області.

Про це написав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.

За його словами, у Вовчанську один зі снарядів вдарив по приватному подвір’ю. Пошкоджено будинок, знищено гараж та господарську споруду. Також додається, що через потрапляння ворожого снаряду на подвір’я сталася пожежа. Крім того, осколкове поранення отримав 73-річний чоловік,який був госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Повідомляється, що в с. Курилівка Куп’янського району обстрілами пошкоджений приватний будинок та гараж.

“Продовжуються роботи з розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили ще 84 вибухонебезпечні предмети. На лінії зіткнення тривають бої. ЗСУ надійно тримають свої позиції та завдають ворогу відчутних втрат”, – запевняє Синєгубов.