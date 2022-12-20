Ворог продовжує обстріли мирного населення Харківської області у прикордонних населених пунктах Харківського, Чугуївського, Куп‘янського районів. Крім того, росіяни завдали ракетних ударів по Ізюмському району, де на промисловому об'єкті відбулося займання.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Минулої доби під інтенсивним вогнем окупантів перебували Вовчанськ та села Вовчанської громади: село Стариця, село Гатище, село Вовчанські Хутори. Попередньо – без постраждалих.

Крім того, окупанти завдали артилерійських ударів по населених пунктах Куп‘янського району, в тому числі й по місту Куп’янськ. Водночас у селі Дворічна відбулося займання житлового будинку.

За словами Синєгубова, 20 грудня близько 2 години ночі в Ізюмському районі внаслідок ракетних ударів окупантів виникла масштабна пожежа на цивільному об’єкті промислової інфраструктури: “На щастя, без постраждалих. На місцях працюють рятувальники”, — йдеться в повідомленні.