Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
Минулої доби під інтенсивним вогнем окупантів перебували Вовчанськ та села Вовчанської громади: село Стариця, село Гатище, село Вовчанські Хутори. Попередньо – без постраждалих.
Крім того, окупанти завдали артилерійських ударів по населених пунктах Куп‘янського району, в тому числі й по місту Куп’янськ. Водночас у селі Дворічна відбулося займання житлового будинку.
За словами Синєгубова, 20 грудня близько 2 години ночі в Ізюмському районі внаслідок ракетних ударів окупантів виникла масштабна пожежа на цивільному об’єкті промислової інфраструктури: “На щастя, без постраждалих. На місцях працюють рятувальники”, — йдеться в повідомленні.
- Протягом минулої доби окупанти завдавали ударів по Херсонській області 42 рази. В обласному центрі ворог поцілив в об’єкт критичної інфраструктури, внаслідок чого загинуло 2 людини.
- Протягом 19 грудня військові РФ завдавали ударів по території Куцурубської громади. Водночас атаки зазначала акваторії Очаківської громади.
- В ніч на 20 грудня російські військові випустили щонайменше 20 снарядів по двох громадам Дніпропетровської області.