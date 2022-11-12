На деокупованих територіях Харківської області в одному з сіл правоохоронці вилучили понад 500 російських підручників за якими пропагандисти планували навчати дітей.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

10 листопада прокурори Ізюмської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції провели огляд Богуславської загальноосвітньої школи. У навчальному закладі зафіксовано чергову невдалу спробу окупантів впровадити російську освіту.

Зазначається, що звичайні шкільні кабінети, де навчались маленькі українці, перетворились на склад книжок Російської Федерації: “Правоохоронці вилучили понад 500 підручників російського зразка для учнів 1-11 класів”, — додали у повідомленні.

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На думку прокурорів, агітація, пропаганда та виховання “русского духа и патриотизма” — основні цілі так званої “російської навчальної програми”.

Підручники РФ долучать до кримінальних проваджень за фактами колабораційної діяльності як речові докази.