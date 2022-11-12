Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
10 листопада прокурори Ізюмської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції провели огляд Богуславської загальноосвітньої школи. У навчальному закладі зафіксовано чергову невдалу спробу окупантів впровадити російську освіту.
Зазначається, що звичайні шкільні кабінети, де навчались маленькі українці, перетворились на склад книжок Російської Федерації: “Правоохоронці вилучили понад 500 підручників російського зразка для учнів 1-11 класів”, — додали у повідомленні.
На думку прокурорів, агітація, пропаганда та виховання “русского духа и патриотизма” — основні цілі так званої “російської навчальної програми”.
Підручники РФ долучать до кримінальних проваджень за фактами колабораційної діяльності як речові докази.
- Під час окупації міста Ізюм в Харківській області слідчі ексгумували тіла ще трьох цивільних. Серед загиблих — батько з сином та їх знайомий.
- У результаті пошукової роботи на нещодавно деокупованих територіях вже ексгумували близько 1 000 тіл загиблих героїв та мирних громадян. Зокрема, майже 450 в Ізюмі — на місці одного з наймасовіших поховань.