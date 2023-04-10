Російські ворожі війська з мінометів обстріляли с. Караїчне Вовчанської громади Чугуївського району Харківської області, внаслідок чого поранення зазнав 36-річний цивільний чоловік, який був госпіталізований у важкому стані.

Про це написав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.

За його словами, протягом минулої доби ворог обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів області. в

Також Синєгубов додав, що в с. Курилівка Куп’янського району обстрілами пошкоджено щонайменше 15 приватних будинків. Також є руйнування житлового будинку в с. Петропавлівка. У районі с. Подоли Куп’янського району через влучання з РСЗВ “Град” по території лісу сталася лісова пожежа.

Крім того, голова Харківської ОДА нагадав, що в області залишається високою мінна небезпека. У с. Сніжківка Ізюмського району 38-річний цивільний чоловік на власному городі наступив на протипіхотну міну “Пелюстка”. Госпіталізований з осколковими пораненнями.

“За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили більше 4 га території та знешкодили 99 вибухонебезпечних предметів”, – запевнив він.