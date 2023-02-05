Про це інформує голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.

Повідомляється, що внаслідок обстрілів Куп’янська пошкоджено адміністративну будівлю медичного закладу та приватні житлові будинки.

Фото: t.me/synegubov

“У Вовчанську вогонь вівся переважно по приватній житловій забудові. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди, сталися пожежі”, – коментує Синєгубов.

За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, протягом доби постраждалих серед цивільних не зафіксовано.

Фото: t.me/synegubov

Також голова Харківської ОДА запевняє, що на лінії зіткнення тривають бойові дії, наші захисники надійно тримають свої позиції та завдають втрат російським окупантам.