Минулої доби, 4 лютого, ворог обстрілював з артилерії та мінометів населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів, що межують з лінією зіткнення.

Про це інформує голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.

Повідомляється, що внаслідок обстрілів Куп’янська пошкоджено адміністративну будівлю медичного закладу та приватні житлові будинки.

“У Вовчанську вогонь вівся переважно по приватній житловій забудові. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди, сталися пожежі”, – коментує Синєгубов.

За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, протягом доби постраждалих серед цивільних не зафіксовано.

Також голова Харківської ОДА запевняє, що на лінії зіткнення тривають бойові дії, наші захисники надійно тримають свої позиції та завдають втрат російським окупантам.