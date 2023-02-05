Про це інформує голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.
Повідомляється, що внаслідок обстрілів Куп’янська пошкоджено адміністративну будівлю медичного закладу та приватні житлові будинки.
“У Вовчанську вогонь вівся переважно по приватній житловій забудові. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди, сталися пожежі”, – коментує Синєгубов.
За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, протягом доби постраждалих серед цивільних не зафіксовано.
Також голова Харківської ОДА запевняє, що на лінії зіткнення тривають бойові дії, наші захисники надійно тримають свої позиції та завдають втрат російським окупантам.
- Вранці 1 лютого ворожа армія завдала удару по Куп’янську. У місті постраждав чоловік. Наразі його госпіталізували.
- Вчора, 29 січня, близько 23:00 ворог завдав по Харкову ракетний удар. Попередньо з ЗРК С-300. Ракета влучила у 4-х поверховий житловий будинок в Київському районі.
- Російські військові продовжують завдавати ударів по території Харківської області. Зокрема, ворог поцілив по Куп’янську та Вовчанську, де є руйнування житлових будинків, а також постраждалий.