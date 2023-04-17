Про це написав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.

За його словами, у Великдень ворог продовжував обстрілювати мирне населення прикордонних та прифронтових міст і сіл Харківщини. Під вогнем ворога перебували населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського районів.

Також Синєгубов повідомив, що в с. Курилівка Куп’янського району внаслідок мінометних обстрілів пошкоджено приватне домоволодіння. Приватний житловий будинок також зазнав руйнувань через обстріл с. Першотравневе Ізюмського району. Обійшлося без постраждалих.

Додамо, що протягом минулої доби російські окупанти завдали 25 ракетних ударів із ЗРК С-300 по мирних містах Запоріжжя, Комишуваха Запорізької області та Снігурівка на Миколаївщині; а також 42 авіаційних удари.

Ворог здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та інфраструктурі населених пунктів. Є загиблі та поранені серед мирного населення, зруйновано і пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, цивільні навчальні заклади, лікарні, церкви та інша цивільна інфраструктура.