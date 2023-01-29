Про це сповіщає голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
За його словами, минулої доби окупанти обстрілювали Куп’янськ, Вовчанськ, Стрілечу, Козачу Лопань та інші населені пункти Куп’янського, Харківського, Богодухівського та Чугуївського районів.
Зазначено, що у Куп’янську пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Проте обійшлося без жертв.
“У Вовчанську внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено декілька приватних будинків, автомобілі, а також будівлю одного з підприємств. Поранення отримала жінка 83 років. Госпіталізована у стані середньої тяжкості”, – повідомляє Синєгубов.
Також додається, що тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 33 вибухонебезпечні предмети.
Голова Харківської ОДА запевняє, що на лінії зіткнення наші захисники надійно тримають свої позиції та завдають ворогу відчутних втрат
- Російські військові продовжують завдавати ударів по території Харківської області. Зокрема, ворог поцілив по Куп’янську та Вовчанську, де є руйнування житлових будинків, а також постраждалий.
- Минулої доби, 22 січня, ворог продовжував обстріл мирних населених пунктів Куп’янського, Харківського, Богодухівського та Чугуївського районів Харківщини.
- Протягом минулої доби військові РФ атакували території прикордоння Харківської області, де влучили у цивільну інфраструктуру. Зокрема, постраждав Вовчанський геріатричний пансіонат та дитячий садок.