Через обстріли сіл Червона Зоря та Одноробівка Богодухівського району Харківської області зруйновані приватні житлові будинки.

Про це сповіщає голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

За його словами, минулої доби окупанти обстрілювали Куп’янськ, Вовчанськ, Стрілечу, Козачу Лопань та інші населені пункти Куп’янського, Харківського, Богодухівського та Чугуївського районів.

Зазначено, що у Куп’янську пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Проте обійшлося без жертв.

“У Вовчанську внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено декілька приватних будинків, автомобілі, а також будівлю одного з підприємств. Поранення отримала жінка 83 років. Госпіталізована у стані середньої тяжкості”, – повідомляє Синєгубов.

Також додається, що тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 33 вибухонебезпечні предмети.

Голова Харківської ОДА запевняє, що на лінії зіткнення наші захисники надійно тримають свої позиції та завдають ворогу відчутних втрат