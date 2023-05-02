Протягом 1 травня у Куп'янському та Чугуївському районах Харківської області двоє чоловіків 65 та 57 років отримали поранення внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Внаслідок обстрілів села Кучерівка Куп’янського району поранення зазнав та був госпіталізований чоловік 65 років. Також у селі пошкоджено 3 приватні будинки, господарчі споруди та автотранспорт.

У місті Вовчанськ Чугуївського району поранення зазнав 57-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Водночас у селі Вільхуватка Харківського району обстрілами пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду.

Крім того, на Харківщині триває розмінування деокупованих територій. Так, за минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили понад 12 га території та знешкодили 167 вибухонебезпечних предметів.