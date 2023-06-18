Біля с. Гур’їв Козачок Богодухівського району Харківської області внаслідок прямого влучання з протитанкового ракетного комплексу (ПТРК) в цивільний автомобіль загинули 2 людей - 42-річний чоловік та 53-річна жінка, які були волонтерами.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram

За його словами, сьогодні зранку, близько 7:00 ворог обстріляв м. Куп’янськ. Пошкоджено приватний житловий будинок. Обійшлося без постраждалих.

Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів. У с. Новоосинове Куп’янського району пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди. У с. Колісниківка Куп’янського району о 23:00 пошкоджено будинок та льох.

Також, як зазначив Синєгубов, у с. Одноробівка Богодухівського району внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено парк відпочинку та пошкоджено газову мережу.

Водночас внаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено 3 житлові будинки та господарчі споруди. У cмт Вільча Чугуївського району пошкоджено 4 будинки та лінії електропередач. Обійшлося без постраждалих.

Як повідомляється, в області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили майже 7 га території та знешкодили 176 вибухонебезпечних предметів.

“На лінії зіткнення російські окупанти здійснили спробу піти в наступ у напрямку Берестового Куп’янського району. Під вогнем наших захисників відступили з втратами”, – запевнив очільник Харківської ОДА.