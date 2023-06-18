Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram
За його словами, сьогодні зранку, близько 7:00 ворог обстріляв м. Куп’янськ. Пошкоджено приватний житловий будинок. Обійшлося без постраждалих.
Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів. У с. Новоосинове Куп’янського району пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди. У с. Колісниківка Куп’янського району о 23:00 пошкоджено будинок та льох.
Також, як зазначив Синєгубов, у с. Одноробівка Богодухівського району внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено парк відпочинку та пошкоджено газову мережу.
Водночас внаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено 3 житлові будинки та господарчі споруди. У cмт Вільча Чугуївського району пошкоджено 4 будинки та лінії електропередач. Обійшлося без постраждалих.
Як повідомляється, в області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили майже 7 га території та знешкодили 176 вибухонебезпечних предметів.
“На лінії зіткнення російські окупанти здійснили спробу піти в наступ у напрямку Берестового Куп’янського району. Під вогнем наших захисників відступили з втратами”, – запевнив очільник Харківської ОДА.
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