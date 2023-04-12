11 квітня у Харківській області у місті Вовчанськ окупанти обстрілом пошкодили щонайменше 4 житлові будинки, а у селі Кіндрашівка росіяни поранили 62-річну жінку.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

За його словами, протягом минулої доби російські окупанти продовжували обстріли прикордонних та прифронтових населених пунктів Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів.

Внаслідок обстрілів міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено щонайменше 4 житлові будинки та дорожнє полотно. Водночас в Ізюмському районі внаслідок падіння російського БПЛА сталася пожежа на площі 10 га на відкритій території в полі.

Синєгубов додав, що внаслідок обстрілу з РСЗВ села Кіндрашівка Куп’янського району поранення отримала 62-річна жінка.

Крім того, в області залишається високою мінна небезпека. Так, 11 квітня поблизу села Сподобівка Куп’янського району на невідомому вибухонебезпечному предметі у полі підірвався 32-річний чоловік. За даними голови ОВА, він отримав контузію та був госпіталізований.

Крім того, в селі Рубіжне Чугуївського району 48-річний чоловік на власному подвір’ї підірвався на російській міні: “Госпіталізований з мінно-вибуховою травмою”, — йдеться в повідомленні.

Зауважимо, що в області триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 161 вибухонебезпечний предмет.