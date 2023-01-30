Вчора, 29 січня, близько 23:00 ворог завдав по Харкову ракетний удар. Попередньо з ЗРК С-300. Ракета влучила у 4-х поверховий житловий будинок в Київському районі.

Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок удару зруйновані верхні поверхи та дах будинку, сталася масштабна пожежа. Серед загиблих – літня жінка. Ще 3 мешканців будинку отримали поранення. О 3:20 пожежу було ліквідовано.

“Протягом минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів області. Під вогнем ворога були Куп’янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна та інші міста і села. Пошкоджено приватні будинки, магазини, господарчі споруди”, – коментує Синєгубов.

За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, у Куп’янську внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав 41-річний чоловік. Його стан середньої тяжкості.

На лінії зіткнення тривають бойові дії. “Наші захисники продовжують давати відсіч російським окупантам”, – запевняє голова Харківської ОДА.