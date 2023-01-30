Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
За його словами, внаслідок удару зруйновані верхні поверхи та дах будинку, сталася масштабна пожежа. Серед загиблих – літня жінка. Ще 3 мешканців будинку отримали поранення. О 3:20 пожежу було ліквідовано.
“Протягом минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів області. Під вогнем ворога були Куп’янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна та інші міста і села. Пошкоджено приватні будинки, магазини, господарчі споруди”, – коментує Синєгубов.
За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, у Куп’янську внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав 41-річний чоловік. Його стан середньої тяжкості.
На лінії зіткнення тривають бойові дії. “Наші захисники продовжують давати відсіч російським окупантам”, – запевняє голова Харківської ОДА.
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